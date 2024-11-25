В Минске на Октябрьской площади начали устанавливать новогоднюю ёлку

До наступления зимы осталось чуть меньше недели, а в столице уже идет активная подготовка к Новому году. На Октябрьской площади устанавливают главную елку. Праздничные деревья можно заметить и в других районах города. «Мингорсвет» также готовит яркое убранство столичных улиц. Появятся новые тематические световые фигуры, а в середине декабря включат иллюминацию. Наряжены и витрины столичных универмагов, на полках широкий ассортимент праздничных товаров, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск приобретает праздничные очертания. Сейчас активно устанавливают елки. Всего столицу украсят 27 новогодних деревьев. На Октябрьской площади приступили к возведению каркаса главной елки. Ее высота – 30 метров. Она будет украшена красно-золотым декором. Новинкой станет усадьба Деда Мороза и Снегурочки, которая расположится рядом. Здесь же будет работать выставка советских новогодних открыток. Другие праздничные локации также порадуют оригинальностью.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Будет интересная площадка у Дворца спорта – это место основных массовых посещений. Это праздничная площадка. Здесь великолепная елка, которая в этом году тоже будет накрыта шатром с огромным количеством огней.

Кроме того, к празднику в Минске планируют установить 13 новых световых композиций. Вдоль дорожных артерий яркими огнями заиграют гирлянды. Их общая протяженность – более 250 километров.