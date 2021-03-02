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Лукашенко: «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина»

02 марта 2021 19:14
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Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили и о сближении налогового законодательства. Тема будет еще раз обсуждаться уже на уровне специалистов.

Лукашенко: «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно, меньше, может, это уже как там определишься, поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем.

Лукашенко: «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе Мишустина»-4

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# Союзное государство # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Михаил Мишустин # Фотофакт

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