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Александр Лукашенко: если Россия готова весь экспорт Беларуси потребить, вектор будет в том направлении. Но Россия не готова

02 марта 2021 19:40
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Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:
И главное – о многовекторности, которой Беларусь нет-нет и попрекают, якобы мы сидим на нескольких стульях. Но упреки упреками, а путь многовекторности – белорусская экономическая политика, продиктованная нашим геополитическим положением.

Александр Лукашенко: если Россия готова весь экспорт Беларуси потребить, вектор будет в том направлении. Но Россия не готова-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. Но при этом мы говорим, что Россия – это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться. Я президенту еще раз рассказал. Он говорит: «Так я тут ничего такого не вижу».

Мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет и так далее. Все будет красиво и достойно.

Александр Лукашенко: если Россия готова весь экспорт Беларуси потребить, вектор будет в том направлении. Но Россия не готова-4

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# Союзное государство # Экономика # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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