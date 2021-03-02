Александр Лукашенко: если Россия готова весь экспорт Беларуси потребить, вектор будет в том направлении. Но Россия не готова

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если Российская Федерация сегодня готова весь экспорт Беларуси потребить, ну так и вектор будет в том направлении. Но Россия не готова. Мы вынуждены и машиностроительную продукцию, и продукты питания, и нефтехимию, и химию продавать на внешних рынках, в третьих странах. Но при этом мы говорим, что Россия – это незыблемо, это основное направление, по которому мы готовы двигаться. Я президенту еще раз рассказал. Он говорит: «Так я тут ничего такого не вижу».

Мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет и так далее. Все будет красиво и достойно.