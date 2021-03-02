Президент Беларуси: готовы не только обслуживать самолёты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть расчет на более тесную кооперацию в военной промышленности. И, кажется, препятствий для этого нет, стороны готовы поддержать идею.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы недавно гражданский авиазавод вынесли за пределы Минска. И мы готовы не только обслуживать самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно.

Или возьмите «Интеграл». Я говорю: «Ну зачем его, как некоторые в России, давай приватизировать и прочее». Зачем ломать предприятие? Очень хорошее предприятие. «Давайте», – говорю, – «вместе развивать это предприятие. Давайте кооперироваться». То есть мы вопросу кооперации посвятили очень серьезное внимание.