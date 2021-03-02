Прямой эфир

Президент Беларуси: готовы не только обслуживать самолёты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие

02 марта 2021 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть расчет на более тесную кооперацию в военной промышленности. И, кажется, препятствий для этого нет, стороны готовы поддержать идею.

Президент Беларуси: готовы не только обслуживать самолёты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы недавно гражданский авиазавод вынесли за пределы Минска. И мы готовы не только обслуживать самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно.

Или возьмите «Интеграл». Я говорю: «Ну зачем его, как некоторые в России, давай приватизировать и прочее». Зачем ломать предприятие? Очень хорошее предприятие. «Давайте», – говорю, – «вместе развивать это предприятие. Давайте кооперироваться». То есть мы вопросу кооперации посвятили очень серьезное внимание.

Президент Беларуси: готовы не только обслуживать самолёты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие-4

Читайте также:

Александр Лукашенко ответил на домыслы о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы, белорусы, живём в своей квартире»

Александр Лукашенко: работать будем в рамках Союзной группировки. Для современной войны, если не дай бог, это главное

Александр Лукашенко о визите в Сочи: «Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно» 

# Союзное государство # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен
01 марта 2021 14:37

Председатель КГК: по результатам мониторингов будут приняты дополнительные меры по снижению цен

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений
28 февраля 2021 17:58

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений

«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля
28 февраля 2021 17:45

«Уверен, что белорусские семена обойдут импортные». Белорусские аграрии готовятся выйти в поля