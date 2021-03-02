Александр Лукашенко: хотим выстроить такие отношения с Россией, чтобы мы не боялись каких-то санкций

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Основа этих отношений – крепкий экономический фундамент, об этом говорили уже не раз. Очевидно, что стороны его будут только укреплять, и даже оружие в руках не сторонников нашего союза – санкции (ныне уж очень популярный инструмент) не помешает. Складывается впечатление, что в США и Европе только этим и заняты.