Александр Лукашенко: хотим выстроить такие отношения с Россией, чтобы мы не боялись каких-то санкций

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Основа этих отношений – крепкий экономический фундамент, об этом говорили уже не раз. Очевидно, что стороны его будут только укреплять, и даже оружие в руках не сторонников нашего союза – санкции (ныне уж очень популярный инструмент) не помешает. Складывается впечатление, что в США и Европе только этим и заняты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы хотим выстроить такие отношения, чтобы мы не боялись и не дергались по поводу каких-то санкций. Вчера ввели санкции против России, позавчера – против Беларуси. И уже гвалт какой-то. А чего гвалтовать? Слушайте, 150 миллионов человек на такой территории мы не можем накормить? Запросто! В этом ключе по всем отраслям мы подвергали анализу ситуацию. И приходили к тому, что нам надо начинать это делать. Нам надо просто спланировать, как делают китайцы, японцы это. Насколько это возможно, спланировать наши дальнейшие действия в экономике.
Виктория Ходосок:
Что до России, то новые возможные санкции от США – очередной виток в продолжающейся истории с Навальным. Песков уже прокомментировал – мол, а есть ли результативность такой политики? И тут же ответил: «Целей эта политика не достигает».
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