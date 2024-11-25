Взрослые вещи на понятном языке! Как детям в Беларуси рассказывают о выборах?

В период электоральной кампании в стране не забывают о формировании политической культуры даже у тех, кому еще пока рано голосовать, но предстоит это делать в будущем. Как не запутаться в тонкостях Избирательного кодекса и почему так важно исполнять свой гражданский долг? Этой осенью в школах начали проводить информационные часы по избирательному праву для старшеклассников. А для детей помладше гродненские депутаты выпустили книгу-раскраску. Она познакомит малышей с работой народного избранника и предложит поучаствовать в выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О политической подкованности юных граждан расскажет Галина Буро.

Красочная, глянцевая. Эта книга, на первый взгляд, привычная детская сказка про принцессу и дракона. Вот только смысл заложен более глубокий. Чтобы вызволить главную героиню из заточения, детям предстоит провести выборы, дабы определить персонажа, который будет совершать в королевстве добрые дела.

– Например, какое задание для детей здесь представлено, одно из? Расскажите нам о нем.

– На выборы пришли не только люди, но и звери, которые имеют свои особенности в плане характера. Здесь есть и другие качества, которые выбирают ребята. Эту книгу разработали для школьников 3-4 классов Гродненская областная ассоциация местных советов совместно с областным Советом депутатов и Молодежным парламентом. Иллюстрации генерировали с помощью нейросети. Сказку предложат почитать на информационных часах в школах. И это не единственная задумка в рамках проекта «Депутаты – детям».