Немецкие социал-демократы выдвинули Олафа Шольца кандидатом в канцлеры

Несмотря на ухудшение политической ситуации в Германии, действующие власти продолжают настаивать на верности своего пути. Социал-демократическая партия Германии вновь выдвинула Олафа Шольца кандидатом в канцлеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, такое решение было принято единогласно на заседании правления партии после жестких дебатов, так как политики не смогли найти альтернативного кандидата. Ранее возглавить правительство предлагали популярному (как среди чиновников, так и избирателей) министру обороны Борису Писториусу. Однако он поспешно отказался выдвигать свою кандидатуру.

Напомним, в начале ноября после отставки ряда высокопоставленных чиновников в Германии распалась правящая коалиция. Теперь в стране пройдут досрочные выборы в Бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны.