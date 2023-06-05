Востоковед: «Тем, кто пытается сохранить свои активы на Западе. Их отнимут»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, почему Балканы оказались на грани войны и есть ли шанс на прекращение исторического отступления сербского народа, обсудили в программе « САСС уполномочен заявить » .

А теперь задумайтесь. Еще не поздно вернуть себе честь и свои позиции. Тогда будут и активы.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед: Я бы обратилась к зрителям. В 1991 году мы выбрали бесчестие и получаем войну. А второе мое обращение – к тем, кто пытается сохранить свои активы на Западе. Их отнимут. И это все, что я хотела сказать.

Вадим Боровик, политолог: Мы должны бороться с коррупцией не только в Сербии, но и понимать, что коррупция может разъедать и изнутри. И здесь то, что российская элита во многом очистилась от каких-то активов и так далее, идет в плюс, уменьшается зависимость от коллективного Запада. Тем не менее мы должны понимать, что основная задача, идет эскалация ситуации по всему периметру России и развал страны изнутри. Поэтому нужно быть готовыми не только ко внешней агрессии и угрозе, но и к тем силам, которые изнутри, которые жгут Кораны, не дают строить мечети либо православные храмы. Это все действия, направленные на эскалацию. Здесь очень важно быть собранными, принимать взвешенные решения и понимать, что нам противостоит очень серьезный противник.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Это геополитическое противостояние обострило все мировые тенденции, и больше не будет никакого однополярного мира. Геополитические союзы формируются, причем иногда эти союзы неожиданные. Мы видим, какое плотное экономическое взаимодействие сейчас идет с КНР, какие учения проводят НОАК и наши Вооруженные силы. Причем не только в Южно-Китайском море, но и в регионе, например, недавно возле Южной Африки. Это было учение НОАК и российских Вооруженных сил. Об этом мало кто знает.

Что касается сотрудничества с Ираном, более плотного сотрудничества с Беларусью, организации единой группировки сил, включая единый позиционный район, ОТРК и совместное использование под общей угрозой ядерного компонента нашей ядерной триады. Что касается Сербии и вообще Европы, то мы видим, что Европа потихоньку просыпается и, возможно, эти страны, часть из них, войдут в наше общее геостратегическое пространство, будем вместе решать общие проблемы, чтобы не допустить гегемона к нашей общей кормушке.