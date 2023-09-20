Воскресенский: в Польше сейчас предвыборный хайп, они затребовали от России деньги за оккупацию

Сколько стоят Кресы Всходние? Польша пытается рассчитать компенсацию за потерю восточных территорий, а именно Западной Беларуси и Западной Украины, а также Виленского края Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репарации планируют предъявить России, как ранее это сделали в отношении Германии. Что характерно, никаких документов о причинении ущерба у польской стороны нет, как было заявлено, «они находятся в архивах других государств», поэтому цифры собираются брать с потолка.

Для этого в польском городе Прушкув Мазовецкого воеводства состоялась научная, а вернее, пропагандистская конференция под контролем правящей партии. Задача «ПиС» – показать, какой ущерб был нанесен советской «аннексией» (именно так называют воссоединение территорий Беларуси и Украины в 1939-м), и выставить этот счет в качестве репараций современной России.

Правда, что они собрались подсчитывать, непонятно. Тем не менее для «ПиС» это важная часть избирательной кампании. Ранее такие же действия они предприняли в отношении ФРГ. Год назад польское правительство заявило, что Берлин задолжал Варшаве более триллиона евро за немецкую оккупацию, на что немцы в ответ потребовали вернуть Западную Пруссию, Силезию, Восточную Померанию, Восточный Бранденбург, а также вольный город Данциг (современный Гданьск). После чего польские исследователи ущерба, говоря мягко, закрыли рот. Логично, что если вы требуете денег от России, то придется вернуть русским как минимум Белостокскую область, а заодно и часть Литвы.

Выглядит все это глупо, но главная причина темы с репарациями – изменение финансовой политики Евросоюза. До 2020 года Польша получала неплохие субсидии – около 100 миллиардов евро, а теперь, по правилам Евросоюза, должна будет возвращать эти деньги следующие 10-15 лет, что обернется падением уровня жизни и социальной сферы.