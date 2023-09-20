Воскресенский: в Польше сейчас предвыборный хайп, они затребовали от России деньги за оккупацию
Сколько стоят Кресы Всходние? Польша пытается рассчитать компенсацию за потерю восточных территорий, а именно Западной Беларуси и Западной Украины, а также Виленского края Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репарации планируют предъявить России, как ранее это сделали в отношении Германии. Что характерно, никаких документов о причинении ущерба у польской стороны нет, как было заявлено, «они находятся в архивах других государств», поэтому цифры собираются брать с потолка.
Для этого в польском городе Прушкув Мазовецкого воеводства состоялась научная, а вернее, пропагандистская конференция под контролем правящей партии. Задача «ПиС» – показать, какой ущерб был нанесен советской «аннексией» (именно так называют воссоединение территорий Беларуси и Украины в 1939-м), и выставить этот счет в качестве репараций современной России.
Правда, что они собрались подсчитывать, непонятно. Тем не менее для «ПиС» это важная часть избирательной кампании. Ранее такие же действия они предприняли в отношении ФРГ. Год назад польское правительство заявило, что Берлин задолжал Варшаве более триллиона евро за немецкую оккупацию, на что немцы в ответ потребовали вернуть Западную Пруссию, Силезию, Восточную Померанию, Восточный Бранденбург, а также вольный город Данциг (современный Гданьск). После чего польские исследователи ущерба, говоря мягко, закрыли рот. Логично, что если вы требуете денег от России, то придется вернуть русским как минимум Белостокскую область, а заодно и часть Литвы.
Выглядит все это глупо, но главная причина темы с репарациями – изменение финансовой политики Евросоюза. До 2020 года Польша получала неплохие субсидии – около 100 миллиардов евро, а теперь, по правилам Евросоюза, должна будет возвращать эти деньги следующие 10-15 лет, что обернется падением уровня жизни и социальной сферы.
Юрий Воскресенский, политолог:
Тут два момента. Во-первых, у них сейчас предвыборный хайп, потому что буквально через месяц выборы. И, конечно, они притягивают к себе внимание такими экстравагантными заявлениями. А второй момент более практичный: они хотят сесть на эти финансовые потоки. Польская сторона не только от России затребовала деньги за так называемую оккупацию, при этом залезла в доисторические времена и чуть ли не в первобытно-общинный строй. Напомню, сейчас границы Польши совершенно другие. И после Второй мировой войны Польша получила вообще огромное количество территорий, прекрасных немецких территорий, которые вошли в состав Республики Польша. Но Польша уже начала требовать денег и с Украины.
Буквально вчера в Польше выступил министр обороны Блащак, который заявил, что якобы имел место секретный план «Варта» за подписью Дональда Туска от 2011 года, где тот якобы собирался сдать восточные территории Польши русским в случае нападения и отступать до Вислы, а в восточных городах Польши случилась бы «Буча», как рассказывают по польскому телевидению.
Тем самым правящая партия проводит аналогии с тайным советско-германским договором о ненападении, когда Польшу разделили, а Туска выставляют предателем государственных интересов. И уже довеском к этой текущей теме рассказывают об ущербе, который якобы был причинен советской «аннексией», как они говорят, Восточных Крес в ходе прошлого раздела Польши. Так что есть немалый шанс, что о секретном плане, как и об ущербе от воссоединения Западной Беларуси и Украины, забудут сразу после выборов.