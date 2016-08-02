Вопросы предоставления льгот и урегулирование пенсионного обеспечения обсудил Александр Лукашенко с Марианной Щеткиной

Новости Беларуси. Вопросы предоставления льгот и урегулирование пенсионного обеспечения 2 августа обсуждались на встрече Президента Беларуси с министром труда и социальной защиты. Речь шла об исчислении стажа госслужбы, а также о начислении пенсий. Касается это тех, кто уволился в связи с сокращением Вооруженных Сил в начале 90-ых. Сегодня эти люди не могут перейти с невысокой «военной» пенсии на трудовую.

Изменения предусматривает новый Указ. В его проекте заложено увеличение «военной» пенсии для таких военнослужащих за каждый год работы после ее назначения на 1%. Президент согласился, что этот вопрос должен быть урегулирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что касается денежных вопросов, особенно неких исключений, поощрений, льгот, здесь надо действовать аккуратно. И дело не в том, что жалко людям помочь, что-то жаль. Нет, не в этом дело. Главное, чтобы мы снова не разбалансировали систему. Кого-то поддержали, кому-то льготу предоставили – обиделись остальные категории. И пошло-поехало. Мы опять можем вернуться в послесталинские времена. Вы помните, когда мы регулировали эти льготы, ничего не отрегулировав, решили их полностью убрать и одновременно ввести льготы тем, кто в этом нуждается. Вот чтобы нам не вернуться в те времена, надо действовать очень аккуратно и осторожно. Поэтому я вас пригласил, чтобы вы как разработчики Министерства труда и социальной защиты доложили мне об этих документах. К чему это приведет, зачем это нужно и во что это выльется финансово.

На встрече также были затронуты и другие вопросы социальной сферы. Занятость, своевременность выплат заработных плат, переобучение, оздоровление пожилых людей в санаториях Беларуси.

В центре внимания и демографическая ситуация. К слову, она обнадеживает. В стране в первом полугодии родилось как минимум на тысячу детей больше, чем за 6 месяцев 2015 года.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Президента интересовал вопрос, как идет выплата пособий семьям, где рождаются детишки. Надо сказать, что за первое полугодие на 1718 родилось больше. Все пособия выплачиваются в полном объеме. Сейчас формируются проекты бюджетов, республиканского бюджета, фонда соцзащиты. Было напоминание о том, что обязательства государства в том, что размер пенсий не должен быть ниже, чем 40% по отношению к средней заработной плате по республике.