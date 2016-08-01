Борьба за место в парламенте: 1 августа завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

Новости Беларуси. К теме избирательной кампании. 1 августа завершился очередной ее этап: выдвижение кандидатов в депутаты. Претендентов определяли политические партии, трудовые коллективы. Также инициативные группы вели сбор подписей. Конкурс на депутатское кресло к этому дню составил почти 4 человека. Точное число претендентов станет известно уже завтра. Тогда же стартует и регистрация кандидатов. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подытожила данные.

Весь июль претенденты на депутатское кресло собирали подписи избирателей. Не без помощи своих инициативных групп. Для выдвижения необходимо было заручиться поддержкой как минимум тысячи жителей своего округа. Сейчас время скрупулезной проверки и подготовки к активному агитационному периоду.

Екатерина Игнаткович, член инициативной группы:

Это будет работа со СМИ. С избирателями будут встречи проводиться в трудовых коллективах.

Точное число претендентов на место в парламенте станет известно уже завтра, 2 августа. Пока лишь предварительные данные о масштабах «выборной борьбы». В ЦИКе отмечают: конкурс уже почти 4 человека на место, а ведь всего выбрать надо 110 человек. Уже к завтрашнему дню цифры могут возрасти.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Комиссия имеет право проверять документы сразу после их получения, поэтому потенциальные кандидаты не спешат представлять документы в комиссию. Они сами работают с ними, выверяют всё скрупулёзно.

Работать с документами кандидатов в депутаты будут избирательные комиссии. Выдвижение представителей в их состав завершилось еще 27 июля. Всего работать будет более 72 тысяч человек. Многие из них уже не новички в политической гонке. Максимальный состав комиссии – 19, минимальный – 5 представителей.

А вот работать они будут в более чем 6 тысячах участковых комиссий. И пока выборная гонка набирает обороты, здесь проверяют пакеты документов.

Артем Цуран, секретарь Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Внимание уделяется как биографическим сведениям, так и декларациям о доходах и имуществе, поданным кандидатами. Процедура эта прописана постановлениями Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Окружным комиссиям остается сделать соответствующие запросы в инспекции по налогам и сборам, Национальное агентство по кадастру.

Но и это еще не все. Составление списков избирателей, подготовка помещения для голосования, а потом и подсчет голосов. Неудивительно, что зачастую именно формирование участковых комиссий считают одним из ключевых моментов в оценке выборов. На этот раз впервые даже проводят учёбу в мультимедийном режиме. В базе тренажёра более пяти сотен ситуаций. И это только в плюс, – говорит Александр Вениаминович. В составе участковой комиссии он вот уже четвертую кампанию. Работа предстоит немалая.

Александр Шнитко, член участковой избирательной комиссии, представитель РОО «Белая Русь»:

Собираемся устраивать дежурства, будет проводиться предварительное голосование для тех, кто не сможет прийти.

А пока до парламентских выборов остается чуть больше месяца. Напомним, пройдут они 11 сентября.

Сейчас стартует регистрация кандидатов. Продлится она до 11 августа. Затем – месяц предвыборной агитации.