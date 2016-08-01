Александр Лукашенко: Беларусь готова работать с Stadler Rail Group

Новости Беларуси. О новых проектах и предложениях по развитию электропоездов в Беларуси 1 августа шла речь на встрече Александра Лукашенко с генеральным директором и владельцем швейцарской компании «Штадлер Рейл групп» Петером Шпулером.

Это – один из ведущих европейских производителей рельсовых автобусов, пассажирских вагонов, трамваев и поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году в белорусском Фаниполе открылось совместное производство по изготовлению электрического транспорта. Стоимость проекта составила около 50 миллионов евро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы у нас создали почти 500 очень высокопроизводительных рабочих мест, вы занимаетесь инновациями – это, как модно сегодня говорить, в тренде. Это наши задачи, которые мы будем решать в предстоящую пятилетку. И в этом плане вы должны быть уверены, что мы готовы работать с вами и реализовывать все ваши предложения. Компания за годы работы в Беларуси успела сделать многое. Естественно, когда работаешь, появляются новые вопросы, возможно, новые интересы. Я знаком с вашими предложениями по поводу расширения производства в Беларуси. Давайте обсудим весь комплекс вопросов.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер рейл групп» (Швейцария):

Я думаю, что вы знаете, господин Президент, что экономическая ситуация в регионе непростая. Она отразилась на уровне занятости предприятия в Фаниполе. Сегодня проблема почти решена, мы проявили собственную инициативу и перенесли сюда некоторые заказы для Западной Европы.