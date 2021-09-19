Вольфович об изменениях в работе миротворцев ОДКБ: это не значит, что наши ребята где-то будут воевать

Новости Беларуси. Учения «Запад» обсуждали на саммите ОДКБ. К слову, масштабные учения Организации пройдут через месяц вблизи таджикско-афганской границы. Об этом заявил госсекретарь ОДКБ Станистав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Усиление рубежей и боеспособности воинского контингента вооруженных сил стран ОДКБ, их медицинское и материально-техническое обеспечение. Договорились президенты и об изменениях в работе миротворческих сил, которые во время кризиса в Нагорном Карабахе показали себя одной из ключевых сил, способных не допускать эскалации. Отныне миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН.