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Вольфович об изменениях в работе миротворцев ОДКБ: это не значит, что наши ребята где-то будут воевать

19 сентября 2021 19:37
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Новости Беларуси. Учения «Запад» обсуждали на саммите ОДКБ. К слову, масштабные учения Организации пройдут через месяц вблизи таджикско-афганской границы. Об этом заявил госсекретарь ОДКБ Станистав Зась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Усиление рубежей и боеспособности воинского контингента вооруженных сил стран ОДКБ, их медицинское и материально-техническое обеспечение. Договорились президенты и об изменениях в работе миротворческих сил, которые во время кризиса в Нагорном Карабахе показали себя одной из ключевых сил, способных не допускать эскалации. Отныне миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН.

Вольфович об изменениях в работе миротворцев ОДКБ: это не значит, что наши ребята где-то будут воевать-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Это не значит, что наши ребята где-то будут воевать. В любом случае должно быть согласие нашей страны, согласие нашего Президента. Просто по миротворческой тематике внесен ряд предложений в имеющиеся документы, определена сторона, которая в ООН будет представлять миротворческий контингент от Организации Договора о коллективной безопасности. Это Российская Федерация. Она будет выступать представляющей стороной и решать интересы применения миротворческих сил от имени Организации Договора о коллективной безопасности, но, конечно же, при согласии стран, входящих в эту организацию.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Алена Сырова # Станистав Зась # Фотофакт

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