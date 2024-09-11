Вольфович на встрече стран БРИКС: нужно сформировать новую архитектуру безопасности на разных уровнях
Вопросы безопасности стали главной темой встречи высоких представителей стран БРИКС, которая проходит в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждались риски появления новых военных конфликтов, кризис в Украине и Ближнем Востоке.
Во встрече участвует делегация Беларуси, которую возглавляет госсекретарь Совбеза нашей страны. Александр Вольфович акцентировал внимание на актуальных вызовах и угрозах региональной безопасности и подчеркнул последовательность усилий Минска по продвижению мирной повестки на международной арене, готовность полноправного взаимодействия в формате БРИКС.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Есть ли сегодня в рамках БРИКС и стран-партнеров единое понимание процессов, происходящих на Ближнем Востоке и вокруг Украины? В связи с этим белорусская сторона полагает целесообразным в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на трех аспектах. Первое: мы убеждены в необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровнях. Второе: нам необходимо сближать свои позиции в восприятии существующих глобальных конфликтов. Третье: в складывающейся непростой ситуации с целью дальнейшего укрепления БРИКС полагаем актуальным рассмотреть возможность формирования в формате объединения постоянной повестки по вопросам безопасности с поэтапной ее институализацией.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси также провел ряд двусторонних встреч с главами делегаций стран БРИКС. В частности, состоялся разговор с заместителем премьер-министра Сербии, заместителем генерального секретаря Совета нацбезопасности Турции, министром внутренних дел Кубы.