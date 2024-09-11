Вольфович на встрече стран БРИКС: нужно сформировать новую архитектуру безопасности на разных уровнях

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Есть ли сегодня в рамках БРИКС и стран-партнеров единое понимание процессов, происходящих на Ближнем Востоке и вокруг Украины? В связи с этим белорусская сторона полагает целесообразным в рамках БРИКС и существующих форматов объединения в первоочередном порядке сфокусировать свое влияние на трех аспектах. Первое: мы убеждены в необходимости формирования новой архитектуры безопасности на региональном и глобальном уровнях. Второе: нам необходимо сближать свои позиции в восприятии существующих глобальных конфликтов. Третье: в складывающейся непростой ситуации с целью дальнейшего укрепления БРИКС полагаем актуальным рассмотреть возможность формирования в формате объединения постоянной повестки по вопросам безопасности с поэтапной ее институализацией.