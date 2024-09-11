Азарёнок: проведём президентские выборы спокойно и солидно. И никто не пикнет

Беларусь готовится к президентским выборам. Готовятся и наши враги – мирная и спокойная страна не всех устраивает. Но друзей у нас больше. В эти дни они были в Минске – политики из разных стран Европы. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Среди бела дня мне могилу выроют, а потом меня реабилитируют. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Ну что, врываемся мы потихоньку. Выборы впереди. Президентские. Казалось бы, недавно еще прошлые были, а сколько всего произошло. Как мир наш поменялся. 2020-й мы встречали в благостном Шире. Боевые действия на Юге уже давно умолкли. На Север едет на поезде наш калий. С Востоком все негладко, но более или менее. Мир в сладкой истоме. 2019-й – последний год перед великой бурей. А потом она грянула – ковид, мятеж, Карабах, резня Казахстана, самолет, война, снесенные города и сотни, сотни тысяч смертей. Смерть идет и по нашу душу. Рыщет у нашего забора. Только дверь могучей спиной запирает Батька. А какие ж все-таки твари за рубежом обитают. Фантастические. Жирная тетка из Микашевич купила себе новый, уж простите, предмет нижнего белья за 400 евро. И поехала их с Франей отдыхать на Крит.

Спросите у Светланы Георгиевны и Франака о том, как месяц назад прошел их отдых на острове Крит, где отдыхала Светлана, Франак и двое детей Светланы. Насколько я знаю, этот отдых очень тщательно охранялся и нигде не озвучивался. Я понимаю, что Крит – не самое дорогое направление, но, насколько я знаю, вилла там у них была весьма неплохая. Они там вместе пару недель отдыхали. Григорий Азаренок:

Ну, отправились на променад и отправились. Ну, побаловал он ее дорогими интимными подарками. Она, в конце концов, тоже баба, хоть и с усами. Но ведь в это же время они начали выть – а зачем Лукашенко отпустил. Излишний гуманизм, мать их, представляете. Так и пишут – излишний гуманизм грозит разрушить систему. А то вы так за нашу систему печетесь – прямо спать не можете. Короче, одним вершки, другим корешки. Одним – Крит и подарки с бокальчиком прохладного на жарком солнышке, другим – нары и шконка. И сидеть, твари, сидеть, пока мы бабло заколачиваем. Так схема работала. Батька схему сломал. «Они не рады, что эти люди вышли» – Лукашенко о реакции беглых на указ об амнистии. Читайте здесь.

