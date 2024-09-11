Азарёнок: проведём президентские выборы спокойно и солидно. И никто не пикнет
Беларусь готовится к президентским выборам. Готовятся и наши враги – мирная и спокойная страна не всех устраивает. Но друзей у нас больше. В эти дни они были в Минске – политики из разных стран Европы. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Среди бела дня мне могилу выроют, а потом меня реабилитируют.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Ну что, врываемся мы потихоньку. Выборы впереди. Президентские. Казалось бы, недавно еще прошлые были, а сколько всего произошло. Как мир наш поменялся.
2020-й мы встречали в благостном Шире. Боевые действия на Юге уже давно умолкли. На Север едет на поезде наш калий. С Востоком все негладко, но более или менее. Мир в сладкой истоме. 2019-й – последний год перед великой бурей. А потом она грянула – ковид, мятеж, Карабах, резня Казахстана, самолет, война, снесенные города и сотни, сотни тысяч смертей. Смерть идет и по нашу душу. Рыщет у нашего забора. Только дверь могучей спиной запирает Батька.
А какие ж все-таки твари за рубежом обитают. Фантастические. Жирная тетка из Микашевич купила себе новый, уж простите, предмет нижнего белья за 400 евро. И поехала их с Франей отдыхать на Крит.
Спросите у Светланы Георгиевны и Франака о том, как месяц назад прошел их отдых на острове Крит, где отдыхала Светлана, Франак и двое детей Светланы. Насколько я знаю, этот отдых очень тщательно охранялся и нигде не озвучивался. Я понимаю, что Крит – не самое дорогое направление, но, насколько я знаю, вилла там у них была весьма неплохая. Они там вместе пару недель отдыхали.
Григорий Азаренок:
Ну, отправились на променад и отправились. Ну, побаловал он ее дорогими интимными подарками. Она, в конце концов, тоже баба, хоть и с усами. Но ведь в это же время они начали выть – а зачем Лукашенко отпустил. Излишний гуманизм, мать их, представляете. Так и пишут – излишний гуманизм грозит разрушить систему. А то вы так за нашу систему печетесь – прямо спать не можете. Короче, одним вершки, другим корешки. Одним – Крит и подарки с бокальчиком прохладного на жарком солнышке, другим – нары и шконка. И сидеть, твари, сидеть, пока мы бабло заколачиваем. Так схема работала. Батька схему сломал.
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А люди что? А людей волнуют не глобальные политические вопросы. Людей волнует то, что рядом. Подъезд их. Участочек. Лужайка. Магазин с едой. Ее полно. Зарплаты. Отдых. Все такое. Что ж, это реальность, от нее никуда не денешься. Так у нас сложилось. Все вызовы и угрозы на себя берет Батька.
Ну а мы что? Готовы? Не только же к выборам. Президент сразу же обозначил: да проведем мы их. Проведем спокойно и солидно. И никто не пикнет. Кто рыпнется ломать ситуацию – не сносить ему башки. Без башки ему будет лучше. Все равно не пользовался.
А дальше – новый этап. Планы на пятилетку. Новая страница созидания. Новые вызовы и новые угрозы. Удержать войну. Провести смену поколений, это уже Президент сделает. Совершить новый технологический рывок.
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