У Беларуси и Сербии большой потенциал для сотрудничества – парламентарии стран

Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканском полуострове, и Парламентам двух стран нужно вместе взаимодействовать на международных площадках. Таково общее мнение участников встречи в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-спикеры – Сергей Хоменко и Йован Янич – говорили о том, что в ноябре Беларусь и Сербия отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Весь этот период был исторически наполненным, и сейчас есть возможности для укрепления и расширения сотрудничества. Взаимное уважение и духовная связь двух народов помогут развивать политическое и экономическое взаимодействие. Встреча прошла в рамках Конгресса патриотических сил «За мир и развитие», приуроченного к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такой же знаковый юбилей в 2024 году отмечает и Сербия.