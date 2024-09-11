Прямой эфир

У Беларуси и Сербии большой потенциал для сотрудничества – парламентарии стран

11 сентября 2024 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сербия – один из ключевых партнеров Беларуси на Балканском полуострове, и Парламентам двух стран нужно вместе взаимодействовать на международных площадках. Таково общее мнение участников встречи в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси и Сербии большой потенциал для сотрудничества – парламентарии стран-2

Вице-спикеры – Сергей Хоменко и Йован Янич – говорили о том, что в ноябре Беларусь и Сербия отметят 30-летие установления дипломатических отношений. Весь этот период был исторически наполненным, и сейчас есть возможности для укрепления и расширения сотрудничества. Взаимное уважение и духовная связь двух народов помогут развивать политическое и экономическое взаимодействие. Встреча прошла в рамках Конгресса патриотических сил «За мир и развитие», приуроченного к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такой же знаковый юбилей в 2024 году отмечает и Сербия.

# Беларусь-Сербия # Сергей Хоменко

Другие новости рубрики

Все новости
«Они не рады, что эти люди вышли» – Лукашенко о реакции беглых на указ об амнистии
10 сентября 2024 17:44

«Они не рады, что эти люди вышли» – Лукашенко о реакции беглых на указ об амнистии

Поставка продукции, обмен кадрами и опытом – Мексика заинтересована в официальном сотрудничестве с Минском
10 сентября 2024 17:20

Поставка продукции, обмен кадрами и опытом – Мексика заинтересована в официальном сотрудничестве с Минском

Лукашенко – беглым: приходите бороться на выборы – без улиц, без пулемётов и без санкций
10 сентября 2024 17:12

Лукашенко – беглым: приходите бороться на выборы – без улиц, без пулемётов и без санкций