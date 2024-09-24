Межевич: США заинтересованы в том, чтобы на планете было одно государство

Свет клином не сошелся на Западе, но там верить в это не хотят, а потому крайне обеспокоены падением уровня своего влияния в мире. США – первые, кто забил тревогу. Недовольство Вашингтона вызывает интенсивность сотрудничества стран БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимодействие государств-членов в Штатах рассматривают как вызов американскому доминированию. Панику подхватили местные СМИ. Bloomberg пишет: «Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро. Есть растущие державы, которые хотят больше заявить о себе в многостороннем пространстве – от Китая до других – и Глобальный Юг все больше имеет голос».

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук, профессор:

Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы, я доведу эту мысль до крайности, на планете было одно государство – Соединенные Штаты – и все остальные государства находились, в разной степени, в разной стадии вассальной зависимости. Ну, условно говоря, Великобритания – это как бы почти государство, Европа – это почти государство второго ранга, ну а враги – такие как Россия, Беларусь, Китай, Иран. Собственно, врагов мы можем перечислять очень долго. Это вообще последняя стадия, понятно почему.

То есть здесь американцы ведут себя абсолютно логично. Американский мир заканчивается. Вот все. Он заканчивается. Это не одномоментный процесс, но его уже признают в Соединенных Штатах. 10 лет назад для того, чтобы доказать эту мысль, мне приходилось моим коллегам искать такие немейнстримные СМИ, искать академических экспертов, которые из США переехали в Индию. Да, такие тоже были и есть. Сегодня об этом пишут сами американцы, об этом фактически можно услышать в Госдепе. Поэтому, конечно, им мешает все, в том числе и БРИКС. Им мешают любые формы сотрудничества России и Беларуси, России и Китая, России и Ирана. Им мешает любая форма скоординированного развития, потому что их стихия – хаос.