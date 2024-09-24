Межевич: БРИКС является перспективным форматом – будущий саммит для Беларуси будет успешным

Свет клином не сошелся на Западе, но там верить в это не хотят, а потому крайне обеспокоены падением уровня своего влияния в мире. США – первые, кто забил тревогу. Недовольство Вашингтона вызывает интенсивность сотрудничества стран БРИКС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимодействие государств-членов в Штатах рассматривают как вызов американскому доминированию. Панику подхватили местные СМИ. Bloomberg пишет: «Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро. Есть растущие державы, которые хотят больше заявить о себе в многостороннем пространстве – от Китая до других – и Глобальный Юг все больше имеет голос». Эксперт объяснил, почему США не нужен многополярный мир. Подробности.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук, профессор:

Это очень мягкий и перспективный формат. Вот если вспомнить, многие еще помнят, была такая организация «Варшавский договор». Военная организация социалистических стран. Она была очень жесткой, да... Формально были какие-то и там принципы коллективного управления, но все понимали, что в конечном счете кнопка находится где? В Москве находится. И вот такие формы, которые, кстати, продвигают сегодня американцы, они перестали быть интересны. Сегодня Пекин, Нью-Дели, Тегеран хотят иметь свободу рук. Кстати, обратите внимание на политику Турции. Почему она столь разновекторна? Просто потому, что они не хотят связывать себя некой единой линией. В этом смысле Эрдоган – патриот. Он делает все, чтобы было хорошо Турции. А Зеленский или Прибалтика, или Польша – это страны, которые делают, чтобы все было хорошо Вашингтону, но вовсе не своим людям.