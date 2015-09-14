Военные Беларуси и России приступили ко второму этапу совместного оперативного учения «Щит Союза-2015»

Новости Беларуси. «Щит Союза-2015». Военные Беларуси и России приступили ко второму этапу совместного оперативного учения. В течении трех дней на полигоне Кирилловский в Ленинградской области им предстоит отработать вопросы управления войсками в ходе ведения боевых действий на широком фронте.

Основное внимание уделят маневренной обороне, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также контрнаступлению, в ходе которого будет восстановлен контроль над временно утраченными территориями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генерального штаба:

Предстоит действовать соединениям и воинским частям Вооруженных Сил Беларуси и Вооруженных Сил России совместно. Для отработки и апробации новых и перспективных приемов и способов ведения боевых действий штабом руководства разработаны достаточно интересные оперативные и тактические эпизоды. Не останавливаясь на их содержании, хочу отметить, что данные эпизоды заставят командиров принимать решения оперативно, действовать быстро.