Учения «Боевое содружество-2015» в Астраханской области: в чем их особенность и на что они направлены

Новости России. На неделе российский «Ашулук» защитили от массированного удара. В рамках учений «Боевое содружество-2015» войска противовоздушной обороны Союзных государств поразили более 20 мишеней, отработав таким образом сценарий внезапного воздушного нападения. Активная фаза завершена, теперь набирают обороты учения «Щит отечества».

Специфика полигона «Ашулук» – это степь. Кажется, что может быть проще, чем поразить мишень на открытом пространстве. Но для военных задачи меняются каждую минуту по принципу «земля-воздух-земля».

Поэтому и система обороны схематично выглядит так: в первой линии – центральное место за белорусскими расчетами. Работают универсалы на «Бугах». Во втором эшелоне – российские С-300 и могучие «Панцири». Достать цель на расстоянии в 120 километров им не помеха. Прикрытие с воздуха – за штурмовой авиацией.

По легенде, противник наносит удар по территории Казахстана. Белорусские авиаторы на МиГ-29 блокируют неприятеля еще на подходе.

Очередная атака – и баллистическая мишень через несколько секунд после старта поражена. Вновь белорусы и в действии передовые разработки отечественного Военпрома.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Выполнялась задача подразделения радиотехнических войск на нашей модернизированной станции П-18БМА. Показала хорошие результаты. Мы в реальной обстановке, в реальном масштабе времени наблюдали как мишени, так и цели.

Прикрывая дивизионы Армении, России и Казахстана, белорусы снова демонстрируют свой профессионализм. И здесь дело отнюдь не в технических характеристиках вооружения.

Андрей Диканев, начальник зенитных ракетных войск военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мишень «Армавир», которая по своим характеристикам имитировала тактический истребитель. Начальная скорость полета ее составляла 1000 метров в секунду. Максимальная скоростная характеристика комплекса «Буг» – 830. Что дальше говорить.

Одна из самых сложных задач для ракетчиков – сопровождение авиации. Распознают цели в небе за считанные секунды. И ни тебе синих флажков, ни красных. Одно небо на всех и десятки мишеней.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Имитаторы воздушных целей практически идентичны современным средствам воздушного нападения возможного противника, а по некоторым характеристикам даже их превосходят. На сегодняшний день зенитные ракетные подразделения авиации достойно выполнили задачу, успешно справились.

Боевые стрельбы в Астраханской области – один из этапов крупномасштабных учений региональной группировки войск «Щит Союза-2015».

Контингент – 8 тысяч военнослужащих, свыше 80 самолетов и вертолетов, 400 единиц вооружения, в том числе около 100 танков. И всю эту огневую мощь объединяет единая цель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

В ходе подготовки, планирования этих учений уже учитываются те риски, вызовы и угрозы, которые могут возникнуть или существуют в интересах не только внутренней безопасности Республики Беларусь, но и коллективной безопасности в рамках восточно-европейского региона. Данные учения имеют сугубо оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства.