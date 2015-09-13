Беларусь за месяц до выборов Президента: окончательный список претендентов и старт агитационной кампании

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до главного политического события года – выборов Президента. Избирательная кампания выходит на финишную прямую. За главный государственный пост в стране будут бороться четыре претендента. Удостоверения кандидатов в минувший четверг получили Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич, Александр Лукашенко и Николай Улахович.

60 журналистов собрались в зале, чтобы узнать, кто из шести потенциальных кандидатов продолжит президентскую гонку. Именно столько пакетов документов приняла Центральная избирательная комиссия. Здесь же – главные действующие лица.

Николай Улахович приехал минут за 40 до начала, раньше самых нетерпеливых представителей прессы. За 10 минут до полудня в зал зашел Сергей Гайдукевич, сразу за ним – Михаил Орда – представитель действующего президента. Здесь же Татьяна Короткевич с запасом воды. Видимо, догадывалась, что мероприятие затянется на несколько часов. Появление каждого потенциального кандидата фотографы встречали дружными щелчками объективов.

Собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку – главное условия того, чтобы стать кандидатом на президентский пост. С задачей справились пятеро. Однако подписные листы, предоставленные сборщиками Виктора Терещенко, вызвали столько вопросов, что о регистрации его кандидатом не могло быть и речи. К слову, сам претендент в ЦИК в этот день так и не пришел.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Удивляет факт, что 27 подписей принадлежат лицам, умершим в период с 2005 по 2015 годы. Особо хочется отметить подвиг отдельных членов инициативной группы Терещенко, посвященный, по-видимому, 80-летию стахановского движения. Как можно иначе назвать, когда за один день собирается 774 подписи, 585 подписей.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь:

Вычеркнуты вторая, третья, четвертая, девятая, десятая, одиннадцатая и шестнадцатая подписи. И так во всех листах по несколько подписей с одинаковыми порядковыми номерами.

В первых рядах и Жанна Романовская. Ее инициативная группа тоже потерпела фиаско – собрано меньше тысячи автографов. В выступлении Романовская всех благодарила, а журналисты шутили, что можно было бы и поименно. В регистрации отказано.

Жанна Романовская:

Мной было подано заявление о согласии баллотироваться на пост Президента Республики Беларусь с прилагаемыми документами, поскольку процедура моего выдвижения кандидатом в Президенты Республики Беларусь должна быть соблюдена до конца.

Дальше – как по нотам. Удостоверения выдвиженцы получают в порядке подачи документов в ЦИК. Татьяна Короткевич заметно волнуется. В предвыборной гонке она новичок, да и единственная женщина в этой компании. Инициативная группа собрала чуть более 100 тысяч подписей.

На исходе второго часа заседания ее руководитель, наконец, дождался момента для удачного снимка: Короткевич получила удостоверение кандидата в Президенты Беларуси.

Сергей Гайдукевич – настоящий мэтр электорального движения. Так представили политика председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Гайдукевич претендует на президентский пост далеко не впервые. Но в поданных документах ЦИК обнаружил помарку. Правда, незначительную, так что кандидат зарегистрирован и готов вести агитацию.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я за сильную Беларусь, демократическую, суверенную, чтобы над нашей страной было мирное небо. Чтобы мы жили в спокойствии, мире и согласии, дорогие граждане.

Николай Улахович в этой компании новичок. Может, поэтому, или от нетерпения, отправился к столу за своим билетом еще до голосования комиссии. Фальстарт на решение не повлиял, удостоверение вручили.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Придя именно сюда, в кандидаты в Президенты Республики Беларусь, надеюсь, что смогу принести пользу родине тем, что на сегодняшний день не такая уж простая обстановка у нас. Да, действительно, кризис тронул всех. Многие пытаются объяснить и понять, как его решить. Я скажу одно: будем работать вместе, будем его преодолевать.

Александра Лукашенко представлял руководитель его инициативной группы Михаил Орда. Сборщики собрали более 1 млн 700 тысяч подписей в поддержку выдвиженца. Такого количества более чем достаточно, – резюмировала глава ЦИК.

Михаил Орда, руководитель инициативной группы кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

По сбору подписей мы видели, что оказана гражданами Беларуси беспрецедентная поддержка. И люди поддержали кандидатуру Александра Григорьевича Лукашенко, оставив свои подписи за него, как за мудрого и сильного политика. Они поддержали Александра Григорьевича Лукашенко как национального лидера, который никогда не уходил от проблем и всегда брал ответственность за свою страну и народ.

Здесь же были утверждены форма и число бюллетеней для голосования. Появилось и расписание выступлений кандидатов в СМИ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня на заседании они выступили достойно, показали себя интересно. И, вполне возможно, агитационная кампания будет интересной.

В радио- и телеэфире они появятся дважды, а теледебаты пройдут третьего октября.

Тем временем в Беларусь прибывают международные наблюдатели. Это представители миссии Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Евгений Слобода, руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ:

Долгосрочными наблюдателями посещена каждая третья территориальная комиссия. Мы отмечаем, что технически они все оснащены, есть средства связи, необходимые для работы, есть наглядная агитация, есть информационно-методическая литература, правовая. То есть всем необходимым для подготовки и проведения выборов территориальные комиссии обеспечены.

На следующий день в предвыборных штабах кандидатов закипела работа: начался самый интересный этап избирательной кампании – агитация. У претендентов есть ровно месяц, чтобы склонить электорат на свою сторону.

На чем будут сделаны акценты? Улахович, опираясь на опыт сбора подписей, ставит на эстетику белорусских казаков.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Будет концерт, не один. Должно быть несколько хороших концертов, должна быть хорошая озвученная казачья песня. Но это не пропаганда белорусского казачества. Это пропаганда, может быть, какой-то отдельной части моей жизни.

В штабе Гайдукевича решают, какую фотографию лучше использовать на плакатах, определяют цветовую гамму майки, шрифт и, конечно, стратегию, с которой политик пойдет в люди. Эта команда обещает удивить.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Конечно, мы подготовили несколько интересных моментов, которые будут очень интересны белорусским гражданам, нашим избирателям в кампании. Это будет в рамках закона. И нормальные человеческие вопросы, которые мы решили предложить людям.

В программе Короткевич – пять основных тезисов. Знакомить избирателей со своей позицией она начала уже на следующий день. Первый пикет был организован в самом центре столицы.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Сегодня второй день, мы вышли с пикетом. Пока ничего не мешает. Мы надеемся, что и дальше так будет продолжаться.

В разгар главной политической кампании выросла активность и общественных организаций. Белорусская федерация профсоюзов организовала большой съезд. Здесь говорили о том, насколько важна роль Президента в развитии страны. Глава государства должен быть гарантом мира и стабильности.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наша работа будет проходить и в профсоюзных организациях, но все с соблюдением избирательного законодательства. Есть избирательное законодательство, которое мы соблюдаем. И надо сказать, что кампания по сбору подписей показала, что замечаний практически ни у кого не было.

Активисты БРСМ во всех крупных городах провели символическую акцию. Всем желающим раздавали яблоки. Как символ того, что за два десятилетия суверенитета в стране уже видны плоды большой проделанной работы. И в ней есть вклад каждого белоруса.

Анастасия Полишко, участник акции:

Яблоко – это символ процветания, благополучия, здоровья.

Тамара и Рафик Гимрановы, жители Бреста:

Город был совершенно другим, за 10 лет он изменился очень. Город преобразился. Новые микрорайоны, красивые дома.

До выборов – чуть меньше месяца. И самое интересное еще впереди. Согласно букве закона, все кандидаты смогут бесплатно использовать в рамках своей агитации телевизионный эфир. Есть возможность обратиться к избирателям по радио и при помощи эпистолярного жанра: бесплатная публикация в республиканской газете, но не более десяти тысяч знаков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.