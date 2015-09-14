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Александр Лукашенко 15 сентября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

14 сентября 2015 07:07
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Новости Таджикистана. Президент Беларуси примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Ее открытие состоится 15 сентября в Душанбе, но главы государств-членов Организации начнут прибывать в столицу Таджикистана уже сегодня.

В повестке дня более полутора десятка вопросов. В частности, стороны планируют обсудить нынешнее состояние дел в ОДКБ. Речь также пойдет о проверке готовности воинских контингентов Коллективных сил оперативного реагирования.

Из Таджикистана Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Сочи, где 17-18 сентября примет участие во втором форуме регионов Беларуси и России. Основные темы: объединение финансового потенциала двух стран, диверсификация национальных экономик, создание новых производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОДКБ # Александр Лукашенко

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