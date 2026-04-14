США заговорили о выходе из НАТО. Что ждет поляков и почему война для них выгоднее мира? Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Наши западные соседи строят не только заборы, но и всю идеологию на том, что Польша – это форпост западного мира против Беларуси и России. Однако на днях из-под этой конструкции достали табуретку: Штаты заговорили о выходе из НАТО, а Польша останется один на один с военным расходами, инфляцией и дорогой нефтью.

Что ждет поляков и почему война для них выгоднее мира, расскажем в «Занимательной политологии».

Польша зависит не столько от НАТО, сколько от программ закупки оружия в отдельных странах НАТО. Кто больше продаст оружия – тот и контролирует польскую власть. Последние 10 лет поляки покупают вооружение в США и Южной Корее, правда, в случае с корейцами это тоже фирмы с американским капиталом.

Поэтому в Брюсселе предложили программу SAFE – огромные 50 миллиардов для кредитования закупок у ЕС, а не у Штатов. Однако президент Навроцкий из программы вышел, потому что SAFE не предполагал создание в Польше производств, а только закупку готовой продукции у европейских корпораций – Rheinmetall, Zeiss, Airbus. «Вы – поле боя, а Германия – военный завод», по сути, так намекает Еврокомиссия.

По целевым кредитам SAFE нельзя проводить тендер, покупать оружие надо у тех, на кого покажут пальцем. Понятно, что ценообразование здесь с потолка, сразу видны риски коррупции. Кроме того, все военные закупки ЕС секретят под предлогом того, что якобы будет война с Россией. Опять же, это предлог для вывода закупок из-под контроля. Кроме того, программа SAFE должна получать продление каждые полгода – а это постоянный поводок на шею политикам, чтобы контролировать любую правящую группу, кто бы ни победил на выборах.

Что Беларусь может вынести из ближневосточного конфликта? Лазуткин ответил.

И когда президент Польши Навроцкий месяц назад озвучил эти, в общем-то, правильные претензии и громко вышел из программы SAFE, это было сделано в пользу Штатов. Однако проходит еще две недели, и уже сами Штаты угрожают выйти из НАТО. Формально это не ставит вопрос поставок оружия. Израиль, Корея, Саудовская Аравия в НАТО не состоят, но все равно получают боеприпасы. Украина тоже находится вне НАТО, но тем не менее воюет за их счет.

Почему тогда более половины поляков испугались выхода США из блока, как показал свежий соцопрос? Потому что Польша всегда строила свои военные прожекты с опорой на сильных внешних союзников – Францию, Англию, теперь США. И каждый раз эти союзники бросали поляков – особенно во Вторую мировую. В 1939-м Британия и Франция не сделали ничего для помощи полякам, была «странная война», только чтобы агрессор пошел дальше на восток. Сейчас происходит что-то похожее. В довесок к этому, если американцы завтра выходят из НАТО, центром блока станет Германия, с которой у Польши веками были сложные отношения.

То есть это не просто уход США, это еще и переход под контроль Германии. В общем, не зря Президент Беларуси, а также КНР указывали, что многие риски в Европе сегодня исходят от Германии. Там хотят восстановить военное производство ценой войны на востоке и создать вместо НАТО так называемую общеевропейскую армию, куда примут Украину. Это проект, альтернативный НАТО.