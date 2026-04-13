Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты

Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор. Алена Сырова, СТВ:

Как вообще ситуация изнутри воспринимается? Понятное дело, что мы можем свое впечатление составить исключительно по тому, что публикуется в СМИ. Ты как человек, который непосредственно это видел, насколько люди там понимают, за что с ними так поступают? И насколько они готовы на какие-то решительные шаги дальше? Как ситуацию на Ближнем Востоке воспринимают изнутри? Азаренок – о недавней поездке в Иран

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

В один из дней я задал вопрос: где ваше убежища, бомбоубежища? Бомбят Тегеран каждый день. Каждый день прилеты ракет, самолеты израильские слышны постоянно. 20-миллионный город, над ним постоянно вражеская авиация. Они на меня чуть не обиделись, потому что они их принципиально не делают. Они их принципиально не делают, потому что они шахеды, они ждут мученичества. Немножко другая культура, религия, понимать надо. Но это принципиальный момент. Как люди себя ведут? Казалось бы, война, бомбардировки, особенно огромных нефтехранилищ. Но! Ни на одной заправке нет очереди. Мы смотрим новости международные из Пакистана, из Индонезии, из других стран, где на копейку, на две, на три, на доллар поднимается – и люди штурмуют эти заправки.

Григорий Азаренок:

Ни одной очереди, ни один магазин не разнесли, ни одну заправку, ни один базар, там все функционирует, как и прежде. Там руководитель армии сказал: война за нами, за вами улица. И люди единственное, что делают, это каждый вечер выходят на улицу. Нет ни одного металлодетектора. Полицейские на постах стоят, и все. Но люди собираются с флагами и слушают своих проповедников, руководителей, каждый может выступить, плачут. Есть женщины в чалмах, есть женщины без накидок. Подходили ко мне селфиться. В момент, когда мы там были, упали американские пилоты, а я в зеленой форме ходил. И они любого европейца иногда могли воспринять: o, american pilot, american pilot! Савиных: Трамп – это Джокер, давайте не примитивизировать его!

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Давайте не будем примитивизировать Трампа. Трамп – это Джокер. Его задача – не строить что-либо и даже не шоу. Его задача – уничтожить старые политические институты глобализации. Его задача – полностью все разрушить, как можно больше. Очистить площадку для тех, кто придет следом. Через три года он уйдет из большой политики. Это однозначно. Он решил взять на себя самые большие грехи, чтобы войти в историю, с одной стороны, а с другой стороны, проторить этот путь американским технократам. А Иран – уникальное государство. В 1979 году произошел переворот, тогда был двуполярный мир. Была американская либеральная модель и советская коммунистическая. Иран, сбросив шаха, породил третью модель – исламского общества, живущего по другим ценностным основам. И он не прислонился ни к Советскому Союзу, ни к Соединенным Штатам Америки. И его из-за этого уничтожали санкциями больше 40 лет и уничтожают сейчас.

Андрей Савиных:

Но здесь еще есть одна интересная логика. Обратите внимание, что у Соединенных Штатов Америки, помимо набора технологий, помимо попытки перейти в шестой технологический уклад, единственным серьезным оружием остался петродоллар. И мы как-то не заметили военные бомбежки, операции в Нигерии. Это прошло очень гладко. Нигерия построилась, и контроль нефтяных потоков Нигерии был взят американскими компаниями. Событие трехмесячной давности – Венесуэла. И остается Ближний Восток. 45 % китайской нефти поступает из этого региона. Оптимальный сценарий для США – взять его под контроль. Если не получится, лучше уничтожить полностью. Азаренок: мы смотрим на горящее Средиземье, как на фильм, который нас не касается

Григорий Азаренок:

Сколько сейчас стоит бензин в Иране? Ровно столько же, сколько стоил до войны. Более того, там очень интересная система. Для машин определенной категории, не самых дорогих, для среднего иранца это на наши деньги пару рублей, пару копеек. Для машин чуть дороже – 5 рублей на наши. То есть они выстроили систему справедливости, не привязанную к мировой нефти. Почему бомбят? Говорят: а это что, нефть вот столько может стоить? Надо такое уничтожить, это пример плохой. Почему большие страны не замечают? Едем мы, там мост. Мост разрушили 15 американских ракет. 15 американских ракет падают на мост, а под этим мостом деревня. Это все обвалилось на деревню. Я понимаю, что мост – это может быть военная цель. А двуногих тварей – миллионы, как стихи писали. Ну а кто их считает? 90 миллионов населения, там повсюду населенные пункты. Мы сейчас смотрим на это все, как хоббиты из Шира смотрят на все это горящее Средиземье, как на фильм какой-то, который нас не касается. Почему? Да потому что 30 лет что делал Президент, за что его критиковали? Продовольственная безопасность. Вкладываемся в село, делаем деревню, делаем агрогородки, калийный комбинат. Сейчас во всем мире продовольствие пылает. В следующем году голод в Индии, в следующем году голод на Ближнем Востоке, голод в Африке. Мы сидим, булочку жуем. Дальше – энергетическая безопасность. Все кричали: ах, пойдем в Европу, европейский шлях! Зачем нам АЭС? Литва вообще хотела запретить атомную электростанцию, цены по российским тарифам и так далее. Энергетическая безопасность обеспечена. Третье – военная безопасность, здесь все просто. Пока 30 лет его критиковали, он занимался тремя конкретными вещами, которые в XXI веке становятся определяющими для жизни народа. Богодель: для безопасности Беларуси сделано колоссально много!

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если в целом посмотреть то, что творится вокруг нас, на самом деле для безопасности сделано очень много. Колоссально много. Может быть, даже больше, чем для продовольственной безопасности нашей страны. Зачастую, когда мы с вами видели, как Батька ругал Вооруженные Силы, я думаю, что выводы будут однозначно сделаны, потому что в наше время встряска должна быть. Вы вспомните, как тот же самый Иосиф Сталин пытался до 1941 года свои вооруженные силы… Кто знает, что бы случилось, если бы да кабы. Сегодня тоже нужно работать на упреждение. Если мы говорим в целом про то, что происходит сегодня в Иране. Все там достаточно сложно. Вопрос, может быть, даже не столько в Иране. Иран – это фон для всего происходящего вокруг. Трамп сегодня смотрит на мир с точки зрения того, что противником номер один сегодня для него не является Россия. Она контролируемая угроза. И не Китай, который априори не видит, как уже не пустить дальше первой линии островов. А самый главный для них сегодня противник и соперник – это глобалисты. Глобальный мир, который сегодня не даст возможности развиваться этой MAGA. «Спокойствия никакого не будет». Богодель – о том, что происходит вблизи наших границ

Андрей Богодель:

Открываешь сегодня СМИ и смотришь, а поляки опять какой-то забор начали мастерить вблизи наших границ. Мастерят и мастерят. Уже не 2 миллиарда надо, а 5 миллиардов. Спокойствия здесь никакого не будет. Это звенья одной цепи всего происходящее – вне всякого сомнения. Какое спокойствие, когда вдоль вблизи наших границ одновременно сегодня проводится 5 боевых операций?! И это только на западном направлении. Причем 5 боевых операций, которые проводят и объединенные Вооруженные силы НАТО, и проводят силы Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим об операциях, то же самое – усиленное передовое присутствие. Наверняка вы все понимаете, что в рамках этой операции сегодня только вдоль границ сосредоточено порядка 10 батальонных тактических групп. А батальонная тактическая группа – это не так много, это всего лишь тысяча человек. Но каждая такая батальонная тактическая группа предназначена для развертывания еще более крупной группировки. Например, бригады, а бригада – дивизии. И эта 45-я танковая бригада, о которой сегодня говорят из любого утюга, которая на постоянной основе будет находиться здесь, в обход Московского договора 1990 года, что с территории Германии к нам будет исходить только мир в виде танковых бригад…