Глава МИД Беларуси встретился с президентом Казахстана

Расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков совершает официальный визит в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 апреля глава внешнеполитического ведомства был принят президентом этой страны Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки. Максим Рыженков передал главе Казахстана приветствие и добрые пожелания от Александра Лукашенко.

Также министр иностранных дел встретился со своим коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. Читайте здесь.