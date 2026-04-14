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Глава МИД Беларуси встретился с президентом Казахстана

14 апреля 2026 16:59
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Расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков совершает официальный визит в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси встретился с президентом Казахстана-2

14 апреля глава внешнеполитического ведомства был принят президентом этой страны Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки. Максим Рыженков передал главе Казахстана приветствие и добрые пожелания от Александра Лукашенко. 

Также министр иностранных дел встретился со своим коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым. Читайте здесь.

# Беларусь-Казахстан # Максим Рыженков # Касым-Жомарт Токаев

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