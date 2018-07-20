Обогнав Трампа и Си Цзиньпина. Президент Беларуси возглавил рейтинг лидеров стран по мнению «Альтаир»

Новости Беларуси. Президент Беларуси оказался в центре весьма показательного рейтинга, который составили журналисты иркутского информационного агентства «Альтаир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае на их сайте стартовало электронное голосование по вопросу «Кто из лидеров зарубежных государств наиболее эффективен в отстаивании интересов своей страны?».

В первые дни голосования рейтинг возглавил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, однако уже вскоре инициативу перехватил наш Президент. Далее преимущество Александра Лукашенко только росло.

В итоге, глава белорусского государства финишировал первым с результатом в 29,9 %. Си Цзиньпин – второй. А вот Дональд Трам в этом рейтинге уступил свои позиции северо-корейскому лидеру Ким Чен Ыну, оказавшись четвертым в электронном списке.