Владимир Самсонов: получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня

Новости Беларуси. В знак благодарности за кропотливый труд и преданность общему делу. 28 апреля Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер. На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили рабочих и спортсменов, ученых и медиков. Одним словом, всех, кто своей работой прославляет страну.

Обращаясь к приглашенным, Президент поблагодарит их за самоотверженный труд и добавил: эти награды должны стать стимулом для новых достижений.

Глава государства особо отметил успехи белорусских спортсменов. Ордена Почета вручены нашим именитым теннисистам Виктории Азаренко и Владимиру Самсонову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.