Прямой эфир

Владимир Самсонов: получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня

28 апреля 2017 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В знак благодарности за кропотливый труд и преданность общему делу. 28 апреля Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер. На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили рабочих и спортсменов, ученых и медиков. Одним словом, всех, кто своей работой прославляет страну.

Обращаясь к приглашенным, Президент поблагодарит их за самоотверженный труд и добавил: эти награды должны стать стимулом для новых достижений.

Глава государства особо отметил успехи белорусских спортсменов. Ордена Почета вручены нашим именитым теннисистам Виктории Азаренко и Владимиру Самсонову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Самсонов: получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня-1

Владимир Самсонов, многократный победитель и призер международных турниров по настольному теннису, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:
Получить награду из рук Президента – это огромная честь, это первый раз для меня. Белорусские спортсмены добиваются очень высоких результатов. Спорт развивается очень хорошими темпами. И я бы хотел поблагодарить за огромную поддержку настольному теннису и спорту в целом.

Еще до начала церемонии почетных гостей провели по Дворцу Независимости, познакомили с открытой здесь выставкой известного белорусского живописца Семена Доморада.

Подробности – в видеоинформации

# Александр Лукашенко # Госнаграды # Юрий Островский

Другие новости рубрики

Все новости
Петр Порошенко: демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время
28 апреля 2017 13:41

Петр Порошенко: демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время

Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности
28 апреля 2017 13:41

Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности

Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер
28 апреля 2017 11:32

Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер