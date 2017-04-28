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Петр Порошенко: демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время

28 апреля 2017 13:41
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Новости Беларуси. Демаркация белорусско-украинской границы будет завершена в ближайшее время. Такое заявление 28 апреля сделал президент Украины. Петр Порошенко на церемонии передачи техники погранслужбе страны напомнил о своих недавних переговорах с белорусским лидером. Отдельно политик подчеркнул исключительно добрососедские взаимоотношения с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Порошенко, президент Украины:
Мы договорились в ближайшее время завершить процесс демаркации наших государственных границ. Это станет дополнительным стимулом для обеспечения безопасности двух стран. И я уверен, что украино-белорусская граница была, есть и будет далее границей дружбы, добрососедства и нашего партнерства.

Общая протяженность белорусско-украинской границы – почти 1100 километров. Ее демаркация началась 2015 году. Впервые здесь опробовали новый способ обозначения госграницы – единый межевой знак для Беларуси и Украины. Это удешевило стоимость работ практически на треть.

# Беларусь-Украина # Петр Порошенко

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