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Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности

28 апреля 2017 13:41
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Новости Беларуси. Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности. Премьер-министр нашей страны 28 апреля посетил АЭС в Моховце.

На карте Словакии сразу два подобных объекта. Строительство еще двух энергоблоков продолжается. Мощности позволяют наполовину обеспечить страну электроэнергией. Это второй в мире показатель после Франции.

Беларусь при возведении собственной атомной электростанции использует мировой опыт. Прежде всего в сфере безопасности. Уже на стадии возведения АЭС в Островце проходят различные учения. Так накануне здесь представители силового блока предотвращали возможную угрозу теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Словакия

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