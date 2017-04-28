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Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер

28 апреля 2017 11:32
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Новости Беларуси. В знак благодарности за кропотливый труд и преданность общему делу. 28 апреля Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер. На торжественную церемонию во Дворец Независимости пригласили рабочих и спортсменов, ученых и медиков. Одним словом, всех, кто своей работой прославляет страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к приглашенным, Президент поблагодарит их за самоотверженный труд и добавил: эти награды должны стать стимулом для новых достижений:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня знаменательный день для всех вас и для страны в целом. В торжественной обстановке в преддверии майских праздников мы чествуем лучших людей, чьи трудовые и творческие достижения приносят славу и уважение нашему молодому и суверенному государству. О трудовых достижениях и вкладе в укрепление нашей страны наглядно свидетельствует присутствие в этом зале большой группы людей, удостоенных высоких государственных наград. Орденами отмечены успехи и в работе представителей Минского электротехнического завода имени Козлова, «Гроднопромстрой» и Дорожно-строительного треста № 3. У одного из трестов – строительство Белорусской атомной электростанции, авиаремонтного завода, жилых домов, школ. У другого – реконструкция автодорог «Минск-Могилев», «Минск-Гомель», возведение второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Отрадно, что сегодня среди награжденных также немало людей с богатым опытом успешной организаторской и творческой деятельности. Таких людей мы особенно ценим, потому что за их плечами – профессиональное мастерство, многолетняя работа с людьми, умение решать ответственные задачи. Как признание их заслуг – присвоение почетных званий. Здесь представлены важнейшие сферы: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука, медицина, искусство, спорт, силовые структуры.
Дорогие друзья, каждый из вас заслужил почет и уважение в нашем обществе. Пусть премии и награды станут стимулом для новых достижений на благо нашей Беларуси. Примите мои искренние поздравления со знаменательным событием в вашей жизни и слова глубокой благодарности за ваш труд и активную гражданскую позицию. Я от всей души желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии в достижении поставленной цели.

Среди тех, кто удостоен государственных наград, немало врачей. Успех белорусской медицины сегодня неоспорим. Во многом его удалось достичь благодаря белорусским специалистам, которые выводят наше здравоохранение на лидирующие позиции в мире.

Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер-1

Олег Руммо, заместитель главного врача 9-ой городской клинической больницы, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Нам удалось в нашей маленькой стране в короткое время создать высокопрофессиональную команду, которая спасла тысячи жизней и стала известна во всем мире. Стоит глобальная задача, которая, конечно, недостижима – это спасать абсолютно всех наших пациентов. Но для того, чтобы ее осуществить, мы сделаем все, что от нас зависит.

Александр Лукашенко вручил государственные премии и награды лучшим представителям своих сфер-4

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца Республиканского научно-практического центра «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Современный закон по трансплантации органов и тканей был принят в 2007 году. И, честно говорю, если бы Президент не настаивал на этом, то, конечно, мы бы болтались еще в старом законе. Это огромная его заслуга. Как только появился новый закон, сразу пошла органная трансплантация. Сегодня Беларусь на первом месте в СНГ по относительному количеству, то есть количеству трансплантаций на 1 млн населения.   

Еще до начала церемонии почетных гостей провели по Дворцу Независимости, познакомили с открытой здесь выставкой известного белорусского живописца Семена Доморада.

# Александр Лукашенко # Олег Руммо # Госнаграды # Юрий Островский

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