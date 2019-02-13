Рабочая встреча президентов Беларуси и России в Сочи: какие вопросы на повестке дня

Новости Беларуси. Ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы евразийской интеграции. Эти темы станут главными на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже третья встреча лидеров за последние два месяца.

Как сообщалось ранее, предметом нынешних переговоров также станет гуманитарная тематика, в частности, образование, культура и спорт. В центре внимания – конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в этих областях.