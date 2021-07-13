Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Борт номер один утром 13 июля вылетел с аэродрома Болбасово и уже успешно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. К слову, о сегодняшних переговорах Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще 1 июля во время телефонного разговора.