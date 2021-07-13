Прямой эфир

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге

13 июля 2021 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Борт номер один утром 13 июля вылетел с аэродрома Болбасово и уже успешно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. К слову, о сегодняшних переговорах Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще 1 июля во время телефонного разговора.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МИД Беларуси: мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром
12 июля 2021 11:11

Глава МИД Беларуси: мы и сейчас готовы садиться за стол переговоров с любым нашим партнёром

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси
10 июля 2021 15:47

Сенатор Феликс Яшков: Польша на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

Мария Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми
09 июля 2021 13:53

Мария Захарова назвала заявления Литвы о потоке нелегальных мигрантов из Беларуси нелепыми