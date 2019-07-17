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Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

17 июля 2019 13:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место паломничества для тысяч людей.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь-1

Ежегодно сюда приезжают 100 тысяч туристов со всего мира, а в некоторые годы и 200 тысяч. Основная святыня Валаамской обители – мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Главы государств осмотрят территорию и посетят основной храм обители. В настоящее время на территории Валаамского монастыря восстановлены все архитектурные сооружения. Работают пекарня, гостиница, недалеко находится молочная ферма и рыборазводный завод. Проживают здесь более 200 человек.

Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь-3
# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко

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