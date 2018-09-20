В сочинском аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Анатолий Пахомов. Планируется, что 21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне, в которых будут участвовать и правительства двух стран.

Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут встречу в формате один на один. На повестке дня – актуальные вопросы взаимодействия. В том числе в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, промышленности, торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве. В последний раз лидеры Беларуси и России встречались примерно месяц назад. Переговоры также проходили в Сочи. Тогда Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд двусторонних и международных тем.