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21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне

20 сентября 2018 18:05
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Новости Беларуси. Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне-1

В сочинском аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Анатолий Пахомов. Планируется, что 21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне, в которых будут участвовать и правительства двух стран.

21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне-4

Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут встречу в формате один на один. На повестке дня – актуальные вопросы взаимодействия. В том числе в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, промышленности, торгово-экономическом и финансовом сотрудничестве. В последний раз лидеры Беларуси и России встречались примерно месяц назад. Переговоры также проходили в Сочи. Тогда Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ряд двусторонних и международных тем.

21 сентября в Сочи состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне-7

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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