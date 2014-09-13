Владимир Макей в ЮАР обсудил перспективы сотрудничества Беларуси с Африканским союзом и БРИКС

Новости Беларуси. Активизация двусторонних связей в политической, торгово-экономической и других областях. Эти вопросы Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с президентом Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства находился в ЮАР с официальным визитом.

Кроме того, во время встреч Владимир Макей обсудил перспективы Беларуси, как члена Таможенного союза, с сообществом развития Юга Африки, Африканским союзом и БРИКС. Об этом Владимир Макей рассказал и в интервью одному из наиболее авторитетных деловых изданий ЮАР «Business Day».

Владимир Макей передал личное приглашение Президента Александра Лукашенко Главе ЮАР посетить Беларусь. Также в рамках визита состоялись переговоры с Министром международных связей и сотрудничества Южно-Африканской Республики, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.