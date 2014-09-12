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Обмен пленными в Украине: с обеих сторон домой вернутся до полутора тысяч человек

12 сентября 2014 14:23
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Новости Украины. На юго-востоке страны этой ночью уже произвели обмен по формуле «всех на всех». Это произошло между населенными пунктами Ясиноватая и Авдеевка.

Ополчение освободило 36 солдат, а взамен получило  тридцать одного своего бойца. Еще пятерых Киев планирует передать 12 сентября.

Следующий обмен пленными в Украине планируют провести через два дня. Ополченцы и украинская армия уже обменялись списками.

Планируется, что всего с обеих сторон домой вернутся до полутора тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

 

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