Обмен пленными в Украине: с обеих сторон домой вернутся до полутора тысяч человек

Новости Украины. На юго-востоке страны этой ночью уже произвели обмен по формуле «всех на всех». Это произошло между населенными пунктами Ясиноватая и Авдеевка.

Ополчение освободило 36 солдат, а взамен получило тридцать одного своего бойца. Еще пятерых Киев планирует передать 12 сентября.

Следующий обмен пленными в Украине планируют провести через два дня. Ополченцы и украинская армия уже обменялись списками.

Планируется, что всего с обеих сторон домой вернутся до полутора тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.