13 сентября в Украину доставлен гуманитарный груз из России

Новости Украины. В Украину доставлен очередной гуманитарный груз из России. Все 200 машин гуманитарной колонны прошли таможенное оформление на российском пункте пропуска «Донецк» и въехали на территорию Украины.

Часть грузовиков уже добралась до Луганска. Там уже 33 грузовика. Машины стоят на разгрузке на одной из продуктовых баз города. Вторая гуманитарная миссия везет на юго-восток Украины около двух тысяч тонн груза: продукты питания, медикаменты, дизельные электрогенераторы. Каждая из таких установок способна полностью обеспечить электроэнергией больницу или школу. В Луганской и Донецкой областях многие районы до сих пор остаются без электричества, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.