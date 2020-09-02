Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались

Министры встретились в Москве, чтобы обменяться мнениями о текущем положении дел в Беларуси. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Новости Беларуси. Беларусь не позволила внешним силам реализовать у себя украинский сценарий. Об этом 2 сентября заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую, экономическую ситуацию. К чему-то, конечно, мы были готовы, а что-то стало для нас неприятной неожиданностью. Я хочу сказать, что в мою бытность на различных должностях это уже пятые выборы, и с такой изощренной рафинированной подготовкой извне соответствующих протестных акций мы никогда не сталкивались.

Не все проблемы еще решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции, при том осуществляемой по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны.



Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска

Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну. Поверьте, наше общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства.