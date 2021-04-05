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Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?

05 апреля 2021 18:15
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Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области стал бывший председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие задачи стоят перед новым помощником Президента по Минской области?-1

Александр Бутарев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Регион непростой – это столичный регион. Здесь, конечно же, основной потенциал и промышленности, и сельского хозяйства, и людской потенциал – практически 1,5 миллиона жителей Минской области, более 5 000 промышленных предприятий.

Новый помощник Президента по Гомельской области: это у меня четвертый регион. Что касается задач – в первую очередь люди

Регион нужно изучить, нужно знать его проблемы – это, конечно же, и обращения граждан, и прием. Те проблемы, которые есть не только в макроэкономике, но и у простых граждан, которые интересуют людей. Это и жилье, и дороги, промышленность, связь, транспорт и сельское хозяйство. Поэтому задачи, которые стоят, будем решать.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Бутарев # Фотофакт

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