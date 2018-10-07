«Вы являетесь примером для своих воспитанников». Президент Беларуси поздравил учителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.
Поздравление с Днём учителя
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Быть учителем – это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.
Высшая степень педагогического мастерства – не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.
Выражаю вам признательность за ежедневный труд – один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.
Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!
Александр Лукашенко.