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«Вы являетесь примером для своих воспитанников». Президент Беларуси поздравил учителей с профессиональным праздником

07 октября 2018 05:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.  

Поздравление с Днём учителя  

Дорогие друзья!  

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.  

Быть учителем – это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.  

Высшая степень педагогического мастерства – не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.  

Выражаю вам признательность за ежедневный труд – один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.  

Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!  

Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты

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