«Вы являетесь примером для своих воспитанников». Президент Беларуси поздравил учителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником. Слова Президента приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём учителя

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Быть учителем – это настоящее призвание. Вы являетесь примером для своих воспитанников, формируете их мировоззрение и характер.

Высшая степень педагогического мастерства – не только давать знания, но и растить молодое поколение нравственным, трудолюбивым и успешным. Прививать нашим детям любовь к Родине, почитание духовного наследия своего народа, стремление развиваться и совершенствоваться. Находясь в авангарде общественно-политической жизни страны, быть надежными партнерами государства в построении будущего Беларуси.

Выражаю вам признательность за ежедневный труд – один из самых важных и благородных на Земле, величайшую преданность профессии, бесконечную мудрость и огромное терпение.

Желаю крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии!

Александр Лукашенко.