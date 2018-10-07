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Белорусский лидер поздравил Владимира Путина с днём рождения

07 октября 2018 09:08
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Об этом сообщается на сайте главы государства.  

Поздравление Президенту Российской Федерации Владимиру Путину  

Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнёрства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.  

Александр Лукашенко.  

Глава белорусского государства отметил, что Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.  

# Праздничные даты # Владимир Путин

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