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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения. Президенты обсудили белорусско-российскую повестку дня

07 октября 2018 11:41
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Новости Беларуси. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои поздравления коллеге направил глава белорусского государства Александр Лукашенко, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны.

В телефонном разговоре Президенты также кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве.

В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве. Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России.

# V Форум регионов Беларуси и России # Александр Лукашенко

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