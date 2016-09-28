Сергей Лебедев: страны СНГ рассматривают Китай как надежного и равноправного партнера

Страны СНГ рассматривают Китай как надежного и равноправного партнера. Об этом заявил 28 сентября журналистам в Минске председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

В столице проходит международный форум, посвященный 25-летию СНГ. Участие в нем принимают более 200 представителей стран Содружества.

Это сотрудники госорганов, дипмиссий, послы и постпреды стран СНГ, руководители крупнейших научных и учебных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам конференции направил Президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил что Беларусь, разделяя мнение о необходимости дальнейшего совершенствования Содружества, твердо стоит на позициях сохранения и укрепления этого интеграционного образования, а также более полного использования его созидательного потенциала.

На конференции планируют подвести итоги 25-летия Содружества Независимых Государств и выработать рекомендации по повышению эффективности деятельности организации.