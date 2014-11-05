Новости Беларуси. На брестском участке белорусско-польской границы 5 ноября демонстрировали новейшие технические средства охраны. Погранзаставу «Брест» и пункт пропуска «Козловичи» посетили представители дипмиссий стран Евросоюза.

По оценкам дипломатов Беларусь располагает сегодня всеми необходимыми технологиями, для того чтобы служить надежным заслоном как в сфере безопасности, так и транзита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майра Мора, глава представительства Евросоюза в Республике Беларусь:

Я не знала, как много оборудования, приборов, средств, транспортных средства Беларусь сама производит для нужд этих двух служб государства. Беларусь работает очень хорошо. Она надежная и эффективно работающая граница, объединяющая Беларусь и ЕС.

Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Республике Беларусь:

В первую очередь вот такой профессиональный подход, желание сотрудничества, сотрудничать с соседними странами, открытость к новым технологиям, методам. Это все, конечно, впечатляет.