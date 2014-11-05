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На брестском участке белорусско-польской границы 5 ноября демонстрировали новейшие технические средства охраны

05 ноября 2014 18:10
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Новости Беларуси. На брестском участке белорусско-польской границы  5 ноября демонстрировали новейшие технические средства охраны.  Погранзаставу «Брест»  и пункт пропуска «Козловичи» посетили представители дипмиссий стран Евросоюза.

По оценкам дипломатов Беларусь располагает сегодня всеми необходимыми технологиями,  для того чтобы служить надежным заслоном как в сфере безопасности, так и транзита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майра Мора, глава представительства Евросоюза в Республике Беларусь:
Я не знала, как много оборудования, приборов, средств, транспортных средства Беларусь сама производит для нужд этих двух служб государства. Беларусь работает очень хорошо. Она надежная и эффективно работающая граница, объединяющая Беларусь и ЕС.

Зейнал Гаджиев, глава представительства международной организации по миграции в Республике Беларусь:
В первую очередь вот такой профессиональный подход, желание сотрудничества, сотрудничать с соседними странами, открытость к новым технологиям, методам. Это все, конечно, впечатляет.   

# Беларусь-Евросоюз # Майра Мора # Зейнал Гаджиев

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