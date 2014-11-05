Парламент Беларуси в первом чтении принял поправки в закон об особо охраняемых территориях

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии приняли в первом чтении поправки в закон об особо охраняемых территориях. Ожидается, что новый документ поможет сохранить уникальные природные места Беларуси, а также поспособствует развитию экологического туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Конончук, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы:

Особое внимание в данном законопроекте уделено управлению особо охраняемым природным территориям. Еще одно нововведение для памятников природы. Уже сегодня необходимо создавать государственное природоохранное учреждение, для того чтобы грамотно управлять этими особо охраняемыми природными территориями. Прежде всего для сохранения для настоящих и будущих поколений этих уникальных объектов. И также для развития экологического туризма.