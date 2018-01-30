Визовый режим и общее экономическое пространство ЕС и ЕАЭС: что обсуждали с Еврокомиссаром в Минске

Новости Беларуси. Беларусь готова внести вклад в обеспечение безопасности Европейского континента. Об этом 30 января заявил Президент на встрече с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения между Беларусью и Евросоюзом стали главной темой разговора. Во Дворце Независимости обсуждали и «Восточное партнерство», и расширение экономических интересов. Президент поблагодарил европейского гостя за динамику в переговорах о вступлении Беларуси в ВТО, за поддержку в проведении форумов в Вене и Люксембурге.

Йоханнес Хан – политик опытный, в Европейской комиссии работает не первый год. До этого был депутатом, федеральным министром по вопросам науки и исследований, исполнял обязанности федерального министра юстиции Австрии. В Беларуси он не впервые, приезжал в апреле и в июне 2015. Теперь отношения между Беларусью и Евросоюзом вновь стали главной темой для обсуждения.

Уже в первые минуты станет понятно: отношения Беларуси и ЕС дружеские и теплые. Да потом, время переговоров, не раз прозвучало: нынешний визит обязательно придаст дополнительный импульс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы категорические сторонники существования сильного Европейского союза. Мы категорически против центробежных сил в Европейском союзе, которые ослабляют его. Я говорю вам это не для лести, а потому, что мы приверженцы многополярного мира. Европейский союз – одна из мощнейших опор нашей планеты, и разрушение этой, можно сказать основной, опоры многополярного мира приведет к разрушению системы не только безопасности, но и экономики, и всех других сфер жизни на нашей земле. Кстати, совсем недавно здесь, в Минске находились члены королевской семьи и высокопоставленные представители Великобритании, и я им открыто и честно им в глаза высказал эту позицию. «ЕС из всех ситуаций выходит более сильной и устойчивой»: о чем говорил Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси

Беларусь и ЕС. В последние годы диалог развивается хорошо. Налажено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком. Отныне Европейский банк реконструкции и развития полноценно работает с белорусским госсектором. Уже сейчас при поддержке этих банков готовится к реализации ряд крупных проектов – модернизация транспортной, таможенной и водоочистной инфраструктуры, ноу-хау в банковской сфере.

В центре внимания многих сегодня и «Восточное партнерство». На переговорах эту тему тоже стороной не обошли. Пожелание Беларуси – организация должна быть практикоориентированной. Тем более и задач, и актуальных проектов немало. Александр Лукашенко отметил: нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией.

Сейчас ведутся переговоры с ЕС об упрощении визовых процедур. Немалую роль здесь играет белорусский МИД. В ведомстве отмечают: «чувствительные вопросы» есть до сих пор. Об этом еще утром сказал Владимир Макей на встрече с Йоханнесом Ханом.

Кстати, имидж положительный: сегодня Беларусь возглавляет рейтинг стран по количеству выданных шенгенских виз на душу населения. К тому же именно граждане нашей страны получают меньше всего отказов в их предоставлении.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Я убежден, что мы найдем развязку тех вопросов, которые пока остаются в нашей повестке дня. И придем к необходимости подписания этих соглашений о либерализации визового режима и реадмиссии.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Который год Евросоюз остается вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. По итогам 11 месяцев 2017 года он составил почти 7 миллиардов долларов. Лучше всего диалог налажен с Великобританией, Германией, Польшей, Нидерландами и прибалтийскими странами – Литвой и Латвией.

А вот товарооборот – почти 13 миллиардов, цифры внушительные. К тому же активизировать можно инвестиционное сотрудничество в сфере энергоэффективности, охраны окружающей среды, развитии малого и среднего бизнеса. О том самом «экономическом векторе» говорили в правительстве. Тем более приоритеты партнерства установили еще в октябре в Люксембурге, на Белорусско-европейском экономическом форуме. Йоханнес Хан как раз многое сделал для его проведения.

Теперь время двигаться дальше. К примеру, делать шаги в сближении ЕС и ЕАЭС. Такое общее экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона обещает большие возможности.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Считаем, что движение в направлении формирования общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона объективно отвечает интересам не только обоих интеграционных объединений, но и интересам третьих стран, интересам граждан Европейского союза и Евразийского экономического союза.