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На 9 миллионов долларов изъято санкционной продукции за 2017: сотрудничество с Россией в таможенной сфере продолжится

30 января 2018 11:53
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Новости Беларуси. Сотрудничество с Россией в таможенной сфере 30 января обсуждалось на встрече Президента с главой Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 9 миллионов долларов изъято санкционной продукции за 2017: сотрудничество с Россией в таможенной сфере продолжится-1

В 2017 году белорусы изъяли около 10 тысяч тонн санкционной продукции. Стоимость ее оценивают в  9 миллионов долларов. Как правило, нарушители маркируют такой товар как белорусский. И в последующем к нашим производителям предъявляются претензии, хотя они не имеют никакого отношения к этой продукции.

Вместе с российскими коллегами белорусские таможенники и впредь будут пресекать факты перемещения санкционированных товаров через общую границу. Президент поинтересовался также текущей ситуацией в таможенной сфере и итогами работы в 2017 году.

На 9 миллионов долларов изъято санкционной продукции за 2017: сотрудничество с Россией в таможенной сфере продолжится-4

# Таможенный союз # Фотофакт

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