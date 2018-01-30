Сотрудничество с Россией в таможенной сфере и конфискация санкционной продукции. Какие вопросы обсудили Лукашенко и Сенько

В 2017 году белорусы изъяли около 10 тысяч тонн санкционной продукции. Стоимость ее оценивают в 9 миллионов долларов. Как правило, нарушители маркируют такой товар, как белорусский. И в последующем к нашим производителям предъявляются претензии, хотя они не имеют никакого отношения к этой продукции.

Вместе с российскими коллегами белорусские таможенники и впредь будут пресекать факты перемещения санкционных товаров через общую границу. Президент поинтересовался текущей ситуацией в таможенной сфере, итогами работы в 2017 году. Кроме того, поручил продолжать тесное взаимодействие с соседями по Евросоюзу в части устранения очередей, особенно на литовском направлении. Связаны они с недостатком кадров в таможенных рядах у наших западных соседей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какова ситуация на таможне сегодня, какие проблемы?

Второй вопрос – сотрудничество с Российской Федерацией. Хотелось бы услышать ваши оценки и откровенное мнение: есть ли претензии со стороны россиян к нашей работе на территории Беларуси – вы понимаете, прежде всего, по санкционным товарам? Поэтому в прессе очень часто, да и должностные лица высказывают свои претензии, что белорусские креветки, белорусская икра, еще чего-то. Хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, в других странах. Но, тем не менее, раз есть замечания, дыма без огня не бывает.

Хотелось бы объективно: в чем нам еще надо поработать, чтобы этих претензий со стороны россиян было меньше? Ну и как развивается здесь наше сотрудничество с Россией, все-таки, как бы там не было, граница внешняя Союзного государства под Брестом, а не под Смоленском – настоящая, которая функционирует.