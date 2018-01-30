Активизация инвестиционного сотрудничества и экономические вопросы. О чем говорили в правительстве с представителями ЕС?

Новости Беларуси. Экономический блок вопросов с представителями Евросоюза 30 января обсуждали в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь было заявлено, что Беларусь рассчитывает на активизацию инвестиционного сотрудничества.

Отметим, что ЕС всегда был и вот уже который год остается вторым по значимости рынком для белорусского экспорта. По итогам 11 месяцев прошлого года он составил практически 7 миллиардов долларов.

Наша страна готова помочь диалогу и сближению Евразийского экономического и Европейского союзов.

По заявлению главы белорусского правительства, движение в направлении формирования общего экономического пространства от Владивостока до Лиссабона отвечает интересам не только обоих интеграционных объединений и их граждан, но и интересам третьих стран.