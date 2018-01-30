Лукашенко: «Нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией»

Новости Беларуси. Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 января заявил Президент на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС.

В последние годы диалог между Беларусью и Евросоюзом развивается хорошо. Налажено сотрудничество с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития полноценно работает с белорусским госсектором. Уже сейчас при поддержке двух этих банков готовится к реализации ряд крупных проектов по модернизации транспортной, таможенной и водоочистной инфраструктур, а также в банковской сфере.

Заинтересована наша страна и в расширении экономических связей с Евросоюзом. На встрече речь также зашла о Восточном партнерстве. Александр Лукашенко пожелал, чтобы оно было практико-ориентированным, и в его рамках решали те задачи, которые стоят перед Европой, а также продвигали актуальные проекты. Нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией.